Netanjahu folgte damit einer Entscheidung des Obersten Gerichts des Landes. Die Richter hatten in ihrer Begründung auf die wiederholte Verurteilung des Vorsitzenden der ultraorthodoxen Schas-Partei verwiesen. Zudem führten sie an, dass Deri im vergangenen Jahr in einem Verfahren wegen Steuervergehen vor Gericht versichert habe, er werde sich aus der Politik zurückziehen. Damit der Politiker trotz Verurteilung Minister werden konnte, hatte die neue Koalition eigens ein Gesetz geändert.

Deris Ernennung war eine entscheidende Forderung der Schas-Partei bei den Koalitionsverhandlungen mit Netanjahu. Mitglieder der Partei drohten vor dem Urteil, die Regierung zu verlassen, falls Deri seinen Posten verlieren sollte.

Justizminister Levin hatte nach dem Urteil des Obersten Gerichts mitgeteilt, er werde alles tun, um das Unrecht gegenüber Deri wiedergutzumachen. Vor wenigen Wochen hatte er Pläne zur gezielten Schwächung des Höchsten Gerichts vorgestellt. Aus Protest gegen das Vorhaben gingen gestern in Tel Aviv erneut zehntausende Menschen auf die Straße

