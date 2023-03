Israels Premierminister Benjamin Netanjahu (picture alliance / AP / Maya Alleruzzo)

Dieser hatte die eigene Regierung zuvor zum Stopp des umstrittenen Umbaus des Justizwesens aufgerufen. Andernfalls drohe die nationale Sicherheit schweren Schaden zu nehmen. So habe er in den vergangenen Wochen beunruhigende Äußerungen von Kommandeuren der Armee gehört, in denen Zorn, Schmerz und Enttäuschung in einer Intensität geäußert worden seien, wie er es noch nie erlebt habe. Galant ist Mitglied der Likud-Partei, der auch Ministerpräsident Netanjahu angehört. Der Plan seiner rechts-religiösen Regierung sieht vor, dass das Parlament künftig mit einfacher Mehrheit Entscheidungen des Höchsten Gerichts aufheben kann. Gegner sehen dadurch die Gewaltenteilung in Gefahr.

Seit Wochen finden in Israel Massenkundgebungen gegen das Gesetzesvorhaben statt. Zudem gibt es zahlreiche Fälle von Reservisten, die aus Protest nicht zum Dienst erscheinen.

