Russlands Angriffskrieg

Regierungsschef Netanjahu sagte dem US-Sender CNN, dass er darüber nachdenke. Als Beispiel wurde in dem Gespräch auf das Raketenabwehrsystem Iron Dome verwiesen. Zugleich bot sich Netanjahu als möglicher Vermittler an - wenn die Kriegsparteien und die USA ihn darum bitten würden. Zuvor hatten unter anderem die USA Druck auf Israel ausgeübt, die Ukraine im Kampf gegen die russischen Aggressoren aktiv zu unterstützen. Israels Regierungen haben sich bisher eher bedeckt gehalten. Das russische Militär kontrolliert den Luftraum im benachbarten Bürgerkriegsland Syrien. Zudem gibt es in Russland eine größere jüdische Gemeinde und viele Israelis haben russische Wurzeln.

