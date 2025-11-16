Israels Premierminister Netanjahu sieht eine kleine Minderheit als verantwortlich für die Siedlergewalt im Westjordanland an. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Toshiyuki Fukushima)

Netanjahu sagte nach Angaben der Zeitung "Haaretz" auf einer Kabinettssitzung zugleich, für die Gewalt sei eine kleine Minderheit verantwortlich. Die große Mehrheit der Siedler halte sich an die Gesetze. Die Nachrichtenagentur AP berichtet, es sei das erste Mal gewesen, dass Netanjahu sich zu dem jüngsten Anstieg der gewaltsamen Vorfälle geäußert habe.

Ein Sprecher des UNO-Hochkommissariats für Menschenrechte sagte, im Oktober habe man mehr als 260 Angriffe von Siedlern auf Palästinenser und deren Eigentum dokumentiert - so viele wie zuletzt vor fast 20 Jahren.

