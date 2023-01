Nach Synagogen-Anschlag

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu (mitte rechts) und Itamar Ben-Gvir (mitte links), Minister für nationale Sicherheit, besuchen den Tatort in der Nähe einer Synagoge. (Oren Ziv / dpa / Oren Ziv)

Einen Tag nach dem Anschlag in der Nähe einer Synagoge in Ost-Jerusalem mit sieben Toten sind bei einem weiteren Schusswaffenangriff nahe der Jerusalemer Altstadt zwei Menschen verletzt worden. Ein Polizeisprecher sagte, es handele sich um einen Terroranschlag. Der Angreifer sei außer Gefecht gesetzt worden. Er soll laut Berichten erst 13 Jahre alt gewesen sein.

Die Polizei nahm im Zusammenhang mit dem gestrigen Attentat 42 Personen fest, die größtenteils zur Familie des Täters gehören. Sie würden vernommen, hieß es. Ministerpräsident Netanjahu kündigte eine entschlossene Reaktion an und berief für den Abend das Sicherheitskabinett ein. Die Öffentlichkeit rief er dazu auf, keine Selbstjustiz zu üben. "Dafür haben wir eine Armee und eine Polizei, die vom Kabinett Anweisungen erhalten", betonte Netanjahu. Verteidigungsminister Galant erklärte, man werde "entschlossen und energisch gegen den Terror handeln und jeden Beteiligten an dem Anschlag erreichen". Laut Galant sind Sicherheitskräfte in Jerusalem und im Westjordanland bereits verstärkt worden.

Entsetzen und Anteilnahme

International löste der Angriff Bestürzung aus. US-Präsident Biden sprach von einem "schrecklichen Terrorangriff", der auch "ein Angriff auf die zivilisierte Welt" gewesen sei. Biden habe in einem Telefongespräch Netanjahu die "felsenfeste" Unterstützung der USA für die Sicherheit Israels versichert, erklärte das Weiße Haus. US-Außenminister Blinken will sich bei einem Nahost-Besuch am Montag und Dienstag um Deeskalation bemühen.

Der deutsche Botschafter in Israel, Seibert, sprach auf Twitter von einem "bösartigen Terrorakt gegen Juden am Holocaust-Gedenktag". "Mein Mitgefühl gilt den Familien der ermordeten Opfer, und ich bete für die Gesundheit der Verletzten", schrieb Seibert. Auch der UNO-Sicherheitsrat verurteilte den Anschlag in einer Dringlichkeitssitzung einstimmig. UNO-Generalsekretär Gutteres äußerte sich besorgt über die Eskalation der Gewalt in Israel und den palästinensischen Gebieten und rief zu äußerster Zurückhaltung auf. Gutteres erklärte, es sei besonders verabscheuungswürdig dass der Anschlag an einem Ort der Verehrung begangen worden sei, und das am Internationalen Holocaust Gedenktag.

Sieben Menschen bei Anschlag getötet

Ein 21-jähriger Palästinenser hatte gestern in der Nähe einer Synagoge in Ost-Jerusalem das Feuer eröffnet und sieben Menschen getötet. Er wurde bei dem Versuch erschossen, zu fliehen. An mehreren Orten im Gazastreifen versammelten sich Dutzende Palästinenser zu spontanen Demonstrationen und feierten den Angriff in Jerusalem. Ein Sprecher der im Gazastreifen herrschenden radikalislamischen Hamas erklärte, bei dem Anschlag handele es sich um "eine Vergeltung für den Überfall der israelischen Armee auf das Flüchtlingslager Dschenin".

Am Tag zuvor war es an mehreren Orten im Westjordanland zu gewaltsamen Zusammenstößen gekommen. Auslöser war eine Razzia in Dschenin, bei der sich israelische Soldaten mit militanten Palästinensern ein Feuergefecht lieferten. Neun Menschen wurden dabei getötet, darunter mehrere Mitglieder der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.