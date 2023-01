Sanitäter versorgen Opfer des Anschlags in Ostjerusalem (AFP / AHMAD GHARABLI)

Er werde für Samstagabend sein Sicherheitskabinett einberufen, um weitere Schritte zu erörtern. Netanjahu lehnte es ab, die Pläne zu erläutern, sagte aber, Israel werde entschlossen und gelassen handeln. Die Öffentlichkeit rief er dazu auf, keine Selbstjustiz zu üben. US-Präsident Biden sicherte Israel seine volle Unterstützung zu.

Ein 21-jähriger Palästinenser hatte gestern in der Nähe einer Synagoge in Ost-Jerusalem das Feuer eröffnet und sieben Menschen getötet. Er wurde bei dem Versuch erschossen, zu fliehen. An mehreren Orten im Gazastreifen versammelten sich Dutzende Palästinenser zu spontanen Demonstrationen und feierten den Angriff in Jerusalem.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.