Nach Großangriff auf Israel

Feuer vor einem Wohnhaus in Aschkelon nach einem Raketenangriff, Israel, 7. Oktober 2023. (AFP / Ahmad Gharabli)

Bereits zuvor hatte er in einer Ansprache erklärt, alle Orte, an denen die Hamas organisiert sei und sich verstecke, würden in Trümmer gelegt. Netanjahu forderte zudem die Bewohner von Gaza auf, die Stadt zu verlassen. Israel werde Rache für diesen schwarzen Tag nehmen, so der Ministerpräsident. Zu diesem Zeitpunkt hatte er den Großangriff bereits als Krieg bezeichnet.

Gestern in der Früh hatte die Hamas Tausende Raketen auf Israel abgeschossen, außerdem drangen bewaffnete Palästinenser in israelisches Gebiet ein und töteten israelische Soldaten und Zivilisten. Zahlreiche Israelis wurden verschleppt. Israel reagierte mit Luftangriffen auf den Gazastreifen. Dabei wurden auch mehrere Hochhäuser zerstört. Auf beiden Seiten gibt es Hunderte Tote. Auf israelischer Seite sind es laut Medienberichten mindestens 300, außerdem gibt es etwa 1.590 Verletzte. Im Gazastreifen wurden laut palästinensischen Behörden mehr als 230 Menschen getötet und rund 1.700 verletzt.

Die Kampfhandlungen auf israelischem Gebiet dauerten am Abend an rund zwei Dutzend Orten an, wie die Armee mitteilte. Im Großraum Tel Aviv und anderen Städten des Landes gab es erneut Raketenalarm.

Die Hamas wird von der EU, den USA und Israel als Terrororganisation eingestuft.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.