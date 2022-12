Benjamin Netanjahu will so schnell wie möglich eine Vereidigung seiner neuen rechts-religiösen Regierung. (Maya Alleruzzo / AP / dpa / Maya Alleruzzo)

Sein Ziel sei es, dies in der nächsten Woche zu schaffen, sagte der Vorsitzende der rechtskonservativen Likud-Partei in einem Gespräch mit Staatspräsident Herzog. Formell muss der Schritt spätestens bis zum 2. Januar erfolgen. In dem Bündnis sind neben der Likud-Partei auch rechtsextreme und ultraorthodoxe Parteien vertreten. Die vorangegangene Wahl war die fünfte in Israel binnen dreieinhalb Jahren. Netanjahu kehrt damit nach anderthalb Jahren in der Opposition wieder an die Macht zurück. Er war bereits von 1996 bis 1999 Ministerpräsident, anschließend wieder durchgängig von 2009 bis 2021.

Diese Nachricht wurde am 22.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.