Israels Ministerpräsident Netanjahu ist mit dem Versuch gescheitert, eine neue Regierung zu bilden. Das Mandat dafür gab er an Präsident Rivlin zurück. Rivlin teilte mit, dass er nun den Politiker Gantz vom Bündnis Blau-Weiß mit der Regierungsbildung beauftragen werde.

Bei der Parlamentswahl am 17. September war Netanjahus Likud-Partei auf Platz zwei hinter Blau-Weiß gekommen. Dennoch beauftragte Rivlin zunächst Netanjahu.



Dieser warf Gantz später vor, nicht mit ihm verhandeln zu wollen. Gantz betonte dagegen mehrfach, nicht in einer Regierung sitzen zu wollen, deren Chef eine Anklage drohe. Gegen Netanjahu gibt es seit längerem Vorwürfe von Betrug, Bestechlichkeit und Amtsmissbrauch, die in eine offizielle Anklage münden könnten.



Bislang verfügt keines der beiden Lager über eine Mehrheit in der 120 Sitze zählenden Knesset. Sollte auch Gantz mit einer Regierungsbildung scheitern, dürfte die dritte Parlamentswahl seit April anstehen.