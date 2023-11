Krieg in Nahost

Treibstoffmangel im Gaza-Streifen (picture alliance / Anadolu / Ashraf Amra)

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge stellte Netanjahus Büro klar, dass bislang keine Genehmigung für solche Lieferungen erteilt worden sei. Zuvor hatte Israels Armeechef Halevi die Versorgung des Gazastreifens mit Treibstoff in Aussicht gestellt. Wenn dieser in den Krankenhäusern in dem umkämpften Gebiet ausgehe, werde man Lieferungen zulassen, erklärte Halevi. Dies sei aber - entgegen palästinensischer Darstellungen - derzeit noch nicht der Fall. Zudem betonte Halevi, dass Israel alles tun werde, damit Benzin und Diesel nicht in die Hände der Terrororganisation Hamas gelangten.

Nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde in Gaza können 16 der 35 Kliniken in dem Gazastreifen derzeit wegen eines Mangels an Diesel keine Patienten mehr behandeln.

Auch heute konnten wieder rund 400 Ausländer sowie Palästinenser mit doppelter Staatsbürgerschaft den Gazastreifen verlassen. Wie der Palästinensische Rote Halbmond mitteilte, trafen zudem weitere 55 Lastwagen mit Hilfsgütern im Gazastreifen ein.

