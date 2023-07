Der israelische Ministerpräsident Netanjahu besuchte einen Militärposten in der Nähe der Stadt Dschenin im Westjordanland. (IMAGO / ZUMA Wire / IMAGO / Haim Zach / Israel Gpo)

Gleichwohl betonte Netanjahu, dass der Einsatz kein einmaliger Vorgang gewesen sei. Palästinensischen Berichten zufolge waren in Dschenin auch am Abend weiter Schüsse und Explosionen zu hören. Die israelische Armee war in der Nacht zum Montag mit rund tausend Soldaten in die Stadt und das dortige Flüchtlingslager eingerückt. Mindestens elf Menschen wurden seit gestern getötet, mehr als 100 weitere wurden verletzt.

Israel bezeichnet Einsatz als Schlag gegen Terrorismus

Verteidigungsminister Galant begründete den Einsatz mit einem aufkeimenden Terrorismus in der Stadt. In den vergangenen Jahren hätten mehrere Bewohner Anschläge auf Israelis verübt. Die palästinensische Autonomiebehörde hatte den israelischen Einsatz verurteilt und den Austausch zu Sicherheitsfragen vorübergehend eingestellt.

Mutmaßlicher Terror-Anschlag in Tel Aviv

Am Vormittag kam es im Norden von Tel Aviv zu einem mutmaßlichen Terroranschlag, den ein Sprecher der islamistischen Hamas als Reaktion auf den jüngsten Militäreinsatz Israels im Westjordanland bezeichnete. Bei dem Vorfall wurden mehrere Menschen teils schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei steuerte ein Fahrer seinen Wagen auf einem Bürgersteig in eine Menschenmenge. Anschließend soll der Täter das Fahrzeug verlassen und eine Person mit einem Messer angegriffen haben. Der Mann sei von einem bewaffneten Zivilisten erschossen worden, hieß es. Inzwischen seien auch mehrere Menschen mit Verbindungen zum Täter festgenommen worden.

