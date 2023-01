Der Tempelberg in Jerusalem (AP / Maya Alleruzzo)

Erstmals seit seinem Amtsantritt kam er an die für Juden, Muslime und Christen heilige Stätte in der Jerusalemer Altstadt. Laut einer Vereinbarung mit den muslimischen Behörden dürfen Juden die Anlage besuchen, dort aber nicht beten. Ben-Gvir setzt sich dafür ein, dies zu ändern. Israels Ministerpräsident Netanjahu versicherte, dass am Status quo am Tempelberg nicht gerüttelt werde. Er verwies darauf, dass auch schon in den vergangenen Jahren Minister den Ort besucht hätten.

Von Vertretern der Palästinenser gab es Kritik an der Aktion. Ein Sprecher von Palästinenserpräsident Abbas warnte vor weiteren Spannungen und Gewalt. Die Hamas im Gazastreifen sprach von einem Verbrechen und Verstoß gegen internationales Recht. Auch das jordanische Außenministerium und Vertreter mehrerer anderer Länder verurteilten den Besuch.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.