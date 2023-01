Der Tempelberg in Jerusalem (AP / Maya Alleruzzo)

Netanjahu reagierte damit auf den Besuch des rechtsextremen israelischen Ministers für Nationale Sicherheit, Ben-Gvir, an der für Juden, Muslime und Christen heiligen Stätte in der Jerusalemer Altstadt. Er verwies darauf, dass auch schon in den vergangenen Jahren Minister den Tempelberg besucht hätten.

Von palästinensischer Seite kam heftige Kritik an der Aktion. Ein Sprecher von Palästinenserpräsident Abbas warnte, solche Provokationen führten zu weiteren Spannungen und weiterer Gewalt. Mehrere überwiegend muslimische Staaten - darunter Jordanien, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate - sprachen von einer beispiellosen Provokation.

Ben-Gvir war unter Polizeischutz auf den Temperlberg gekommen. Laut einer Vereinbarung mit den muslimischen Behörden dürfen Juden die Anlage zwar besuchen, dort aber nicht beten. Ben-Gvir setzt sich allerdings dafür ein, dies zu ändern. Vor allem deshalb wird sein Besuch von Muslimen als Provokation aufgefasst.

