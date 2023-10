Nach Angriffen auf Israel

Netanjahu: Verstecke der Hamas werden in Trümmer gelegt

Der israelische Ministerpräsident Netanjahu hat nach den Angriffen der Hamas auf Israel eine harte Reaktion im Gazastreifen angekündigt. Er sagte in einer Ansprache am Abend, alle Orte, an denen die Hamas organisiert sei und sich verstecke, würden in Trümmer gelegt. Netanjahu forderte die Bewohner von Gaza auf, die Stadt zu verlassen.

07.10.2023