Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu lehnt einen Waffenstillstand im Krieg mit der Hamas ab. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Ronen Zvulun)

"Ich schlage vor, dass die Hisbollah lernt, was die Hamas in den letzten Monaten bereits gelernt hat: Kein Terrorist ist immun", sagte Netanjahu nach Angaben seines Büros in der jüngsten Kabinettssitzung. Zudem habe er darauf gedrungen, den Bewohnern Nordisraels eine Rückkehr in ihre Häuser zu ermöglichen. Dies ist ein nationales Ziel, das wir alle teilen und an dessen Erreichung wir alle verantwortungsvoll arbeiten. Wenn wir können, werden wir dies diplomatisch tun, und wenn nicht, werden wir auf andere Weise vorgehen", sagte der Chef der konservativen Likud-Partei und fügte mit Blick auf das vorangegangene Hamas-Massaker hinzu: "Was am 7. Oktober passiert ist, wird nicht noch einmal passieren." Das Mitglied in Netanjahus Kriegskabinett, Gantz, schrieb auf der Online-Plattform X, sollte keine Lösung gefunden werden können, würden Israel und seine Armee "die Bedrohung beseitigen".

Diese Nachricht wurde am 07.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.