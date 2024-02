Krieg im Nahen Osten

Benjamin Netanjahu, Ministerpräsident von Israel, nimmt an der wöchentlichen Kabinettssitzung im Militärhauptquartier teil. (Abir Sultan / AP / dpa )

Netanjahu sagte in Jerusalem, die Militäroffensive in Rafah werde kommen, nachdem Zivilisten die Möglichkeit gegeben wurde, sich in sichere Gebiete zu begeben. Wörtlich betonte Netanjahu, wer Israel am Einsatz in Rafah hindern wolle, sage letztlich: "Verliert den Krieg!" - und das werde er nicht zulassen.

Das israelische Militär plant einen Einsatz in der Stadt an der Grenze zu Ägypten, um auch dort gegen die Terrororganisation Hamas vorzugehen. In der Stadt halten sich mehrere hunderttausend Menschen auf, die aus anderen Gebieten des Gazastreifens geflüchtet sind. Unter anderen die USA und Deutschland hatten Israel vor einem Einsatz in der überfüllten palästinensischen Stadt gewarnt.

Blinken hofft auf Frieden in Nahost

US-Außenminister Blinken äußerte auf der Münchner Sicherheitskonferenz die Hoffnung, dass es in der Region dauerhaft Frieden geben könne. Es bestehe die Chance, ein für allemal dem Teufelskreis zu entfliehen, sagte Blinken. So gebe es Bemühungen, die Palästinensische Autonomiebehörde zu reformieren, damit diese ein verlässlicher Partner Israels werde. Zudem sei es dringlicher denn je, einen palästinensischen Staat zu schaffen, um so auch die Sicherheit Israels zu erhöhen, betonte Blinken. Dies sei ein schwieriger, aber möglicher Weg.

Bundesaußenministerin Baerbock erklärte, um eine Zwei-Staaten-Lösung zu schaffen, müsse es für beide Seiten Garantien geben, damit sich so etwas wie der Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober nicht wiederhole.

Ähnlich äußerte sich Israels Präsident Herzog, der ebenfalls an der Sicherheitskonferenz teilnahm. Auf die Frage, ob ein palästinensischer Staat noch möglich sei, sagte Herzog, das werde nicht passieren, wenn man keine wirklichen Lösungen für die Frage der Sicherheit Israels finde.

Derzeit erscheine ein palästinensischer Staat wie eine Belohnung für den Krieg, den die Hamas gegen Israel begonnen habe, fügte Herzog hinzu. An die Adresse Irans gerichtet sagte er, wenn Israel gewinne und den "Sieg über das Reich des Bösen und seine Stellvertreter" demonstrieren wolle, müsse man sich in Richtung der Einbeziehungen Israels in der Region bewegen. Dazu gehöre ein Abkommen mit den regionalen Partnern, darunter Saudi-Arabien. In diesem müsse man die richtige Formel für Frieden zwischen Israelis und Palästinensern finden.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.