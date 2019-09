Die Europäische Union hat den Plan des israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu kritisiert, einen Teil des Westjordanlandes zu annektieren.

Ein Sprecher der Außenbeauftragten Mogherini teilte in Brüssel mit, die EU akzeptiere keine Änderungen der vor 1967 bestehenden Grenzen, die nicht zwischen beiden Seiten vereinbart seien. Die israelische Siedlungspolitik und -tätigkeit sei nach dem Völkerrecht illegal und untergrabe die Bemühungen um eine Zweistaatenlösung sowie die Aussichten auf einen dauerhaften Frieden.



In knapp einer Woche wird in Israel ein neues Parlament gewählt. Netanjahu hatte angekündigt, im Falle eines Sieges das Jordantal an der Grenze zu Jordanien zu annektieren. Er begründete dies mit der nationalen Sicherheit.



Vor der EU hatten bereits die Vereinten Nationen und die Arabische Liga Netanjahus Plan kritisiert.