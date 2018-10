Der mexikanische Oscar-Preisträger Guillermo del Toro verfilmt die Geschichte von Pinocchio für die Streaming-Plattform Netflix.

Es werde der erste animierte Spielfilm des 54 Jahre alten Regisseurs sein, teilte Netflix mit. Die Geschichte der Holzpuppe mit der Nase, die bei jeder Lüge wächst, soll im Italien der 1930er-Jahre spielen. Seitdem er denken könne, wolle er diesen Film machen, sagte Del Toro. Pinocchio soll in Stop-Motion-Technik gedreht werden. Dabei werden Puppen hintereinander in verschiedenen Positionen abgefilmt und die einzelnen Bilder später zu einem Film zusammengefügt.



Del Toro hatte im März für seinen Film "Shape of Water - Das Flüstern des Wassers" einen Oscar für die beste Regie gewonnen.