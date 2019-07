Das neue Leitungsteam der Berlinale, Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek, wollen Streamingdienste wie Netflix nicht pauschal vom Wettbewerb ausschließen.

"Wir müssen von Fall zu Fall entscheiden, wie wichtig die Berlinale für einen bestimmten Film ist", sagte Chatrian dem Berliner "Tagesspiegel". Die Branche befinde sich im Übergang: "Wir dürfen uns nicht von einer jüngeren Generation von Filmfans entfernen, für die Netflix so selbstverständlich zum Filmerlebnis gehört wie ein Kinobesuch." Rissenbeck meinte dazu, die aktuell geltenden Berlinale-Regeln sollten aufrechterhalten bleiben. "Das heißt, wenn ein Kinostart vorgesehen ist, können auch Filme von Streaming-Plattformen laufen", sagte sie der "Welt".

Grütters verweist auf schlechte Erfahrungen

Skeptischer äußerte sich Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU). Sie erinnerte im Interview der "Süddeutschen Zeitung" an die Netflix-Produktion "Elisa & Marcela", die im Februar auf der Berlinale gezeigt wurde. Der spanische Wettbewerbsbeitrag sollte für ein paar Wochen in spanischen Kinos laufen. Dies sei aber nie passiert, so Grütters. Sie sei daher der Meinung, dass der Berlinale-Wettbewerb Filmen vorbehalten sein müsse, die zuerst im Kino und dann erst im Streaming gezeigt würden - "bei allem Respekt dafür, was Netflix auch für eine künstlerische Klasse entwickelt hat". Sie wolle der Berlinale-Leitung aber nichts vorschreiben. Die beiden Co-Chefs hätten natürlich alle Freiheiten für ihr Programm.