Elektroautos und Wärmepumpen

Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur: Warnung vor Stromausfällen (picture alliance / dpa / Rolf Vennenbernd)

Ihr Präsident Müller begründete dies in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" mit einer steigenden Zahl privater Elektroauto-Ladestationen und strombetriebener Wärmepumpen. Nach Aussage des Netzagenturchefs müssen lokale Stromausfälle befürchtet werden. Für störanfällig hält die Behörde vor allem die lokalen Niedrigvolt-Ortsnetze. Daher - so Müller weiter - habe die Netzagentur ein Eckpunktepapier veröffentlicht, das in Zeiten hoher Auslastung eine temporäre Stromrationierung für Wärmepumpen und Elektroauto-Ladestationen vorsieht.

