Ein Windpark 70 Kilometer vor Sylt (imago/Lars Berg)

Nach eigenen Angaben beantragten das deutsche Unternehmen Gascade und der belgische Leitungsbetreiber Fluxys bei der EU-Kommission für ihr Vorhaben den Status als "besonders wichtiges europäisches Infrastrukturprojekt". Dies würde eine milliardenschwere Förderung mit EU-Geldern bedeuten.

Die Pipeline soll mehr als 400 Kilometer lang werden und die zentrale Leitung für die Anbindung von Offshore-Windparks zahlreicher europäischer Staaten bilden. Auf diesen Plattformen mit Windkraft hergestellter grüner Wasserstoff könnte dann vor allem nach Deutschland geleitet werden.

Weitere Pipeline aus Spanien

Zusätzlich soll die geplante Wasserstoff-Pipeline "H2Med" zwischen Barcelona und Marseille verlängert werden - bis nach Deutschland. Das haben die deutsche und die französische Regierung vereinbart. Nach Medienberichten soll so der Transport von Wasserstoff durch ganz Europa erleichtert werden.

Eine entsprechende Erklärung wurde am Sonntag in Paris zum 60. Jahrestag des Elysée-Vertrags verabschiedet. Demnach ist auch ein Ausbau des Stromnetzes in der EU vorgesehen. Deutschland und Frankreich planen eine Arbeitsgruppe zum Thema Wasserstoff auf Ministeriumsebene. Die Bundesregierung möchte vor allem Wasserstoff aus erneuerbaren Energien nutzen. Frankreich setzt dagegen auf Wasserstoff, der mit Atomenergie produziert wird.

Das Pipeline-Projekt hatte schon im vergangenem Jahr für Diskussionen gesorgt. Spanien und Deutschland wollten erst eine Gaspipeline nach Frankreich bauen, um Gas weiter nach Deutschland zu transportieren. Frankreich war dagegen und vereinbarte mit Spanien stattdessen den Bau einer Wasserstoff-Pipeline.

