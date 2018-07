Der chinesische Staatskonzern SGCC ist mit dem Versuch gescheitert, Anteile des deutschen Netzbetreibers 50Hertz zu übernehmen.

Die zum Verkauf stehenden 20 Prozent gehen stattdessen an die deutsche Staatsbank KfW. Das teilte das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin mit. Die Bundesregierung habe den Kauf aus sicherheitspolitischen Erwägungen in Auftrag gegeben. Es bestehe ein hohes Interesse am Schutz kritischer Energieinfrastruktur.



50Hertz betreibt Stromnetze im Norden und Osten Deutschlands und gewährleistet unter anderem den Transport von Windkraft-Strom. Die State Grid Corporation of China hatte schon im Frühjahr versucht, bei 50Hertz einzusteigen, und scheiterte nun zum zweiten Mal.



Investoren aus Nicht-EU-Ländern stoßen in bestimmten Wirtschaftsbereichen zunehmend auf Skepsis. Berichten zufolge will die Bundesregierung kommende Woche ihr Veto dagegen einlegen, dass chinesische Investoren den Werkzeugmaschinenhersteller Leifeld Metal Spinning aus Ahlen in Westfalen übernehmen.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.