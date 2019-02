Für den angestrebten schnelleren Ausbau der Öko-Energie müssen nach Berechnungen der deutschen Netzbetreiber zwei weitere Nord-Süd-Stromautobahnen gebaut werden.

Nur dann könne der Anteil der erneuerbaren Energien bis 2030 auf 65 Prozent steigen, teilten Vertreter der vier Netzbetreiber 50Hertz, Amprion, Tennet und TransnetBW in Berlin mit. Dort stellten sie ihren Entwurf für einen neuen Netzentwicklungsplan vor. Die neuen Höchstspannungsleitungen in Form von Erdkabeln sollen demnach vor allem Windstrom aus Schleswig-Holstein über Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen bis nach Baden-Württemberg transportieren. Die Kosten des für die Energiewende nötigen Ausbaus beziffern die Netzbetreiber auf insgesamt rund 52 Milliarden Euro. Das sind etwa 20 Milliarden Euro mehr als in früheren Schätzungen.