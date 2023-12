Haushalte und Unternehmen sollen nach dem Willen der Bundesnetzagentur z.B. mit dem weiteren Bau von Windkraftanlagen entlastet werden. (picture alliance / Jochen Tack / Jochen Tack)

In einem Eckpunktepapier schlägt die Behörde vor, die dort höheren Kosten für Investitionen in die Netze auf alle Stromverbraucher in Deutschland umzulegen. Die Energiewende sei eine Gemeinschaftsaufgabe, heißt es. In weiten Teilen Nord- und Nordostdeutschlands betragen die Netzentgelte bis zu 15 Cent je Kilowattstunde, in anderen Regionen Deutschlands liegen sie dagegen bei lediglich fünf Cent. Die Entgelte sind ein Bestandteil des Strompreises.

Die Bundesnetzagentur stellt ihren Vorschlag zur Diskussion. Ein endgültige Regelung soll frühestens im Januar 2025 in Kraft treten.

Diese Nachricht wurde am 01.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.