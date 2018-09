Polizeibehörden wollen den umstrittenen Staatstrojaner offenbar - anders als angekündigt - vor allem gegen Drogendelikte einsetzen.

Die Webseite Netzpolitik.org hat ein internes Schreiben veröffentlicht. Demnach ließ sich das Bundeskriminalamt von den Behörden Ermittlungsverfahren melden, in denen die Spähsoftware zum Einsatz kommen könnte. Mehr als die Hälfte fiel unter Rauschgiftkriminalität, dazu kamen Eigentums- und Vermögensdelikte. Laut Netzpolitik.org steht das im Widerspruch zu den Beteuerungen, Staatstrojaner nur für "schwere und schwerste Straftaten" zu nutzen.



Momentan laufen mehrere Klagen am Bundesverfassungsgericht. Seit gut einem Jahr ist der Einsatz des Staatstrojaners für Ermittlungsbehörden erlaubt. Nach der heimlichen Installation können sie auf Computer und Smartphones zugreifen. Kritiker sehen darin einen schweren Eingriff in die Privatsphäre.