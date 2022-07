Handelsabkommen zwischen EU und Kanada

2016 gab es breite Proteste gegen CETA und auch das geplante "Transatlantische Freihandelsabkommen" mit den USA - TTIP. (imago / Future Image / C.Hardt)

Die Ampel-Koalition sage damit Ja zu einer Paralleljustiz, führte dessen Sprecher Ludwig Essig im Deutschlandfunk aus. Das sei unverantwortlich. Essig verwies insbesondere auf Probleme für die Bewältigung der Energie- und Klimakrise. In Slowenien etwa werde derzeit ein Frackingverbot aufgehalten, nachdem ein Gaskonzern vor einem internationalen Schiedsgericht dagegen Klage eingereicht habe. Großinvestoren bekämen durch die Paralleljustiz ein Instrument in die Hand, um Staaten auf hohe Summen zu verklagen, wenn sie sich diskriminiert fühlten und ihre Gewinne in Gefahr sähen. Das setze Parlamente und Regierungen einem erheblichen Druck aus.

Essig kritisiert insbesondere die Grünen. Vor einigen Jahren hätten sie an vorderster Front mit dagegen demonstriert und erklärt, Demokratie sei nicht verhandelbar. Jetzt sollten nach ihren Worten mit einer sogenannten Interpretationserklärung die Gefahren geregelt werden. - Der Bundestag hatte diese Woche erstmals ein Gesetz der Ampel-Koalition zu CETA beraten. Das Abkommen ist bereits in Teilen vorläufig in Kraft.

10.07.2022