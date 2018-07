Seit sechs Monaten haben die Nutzer sozialer Medien grundsätzlich die Möglichkeit, mit Hilfe des Netzwerkdurchsetzungsgesetztes (NetzDG) falsche Meldungen und Hass zu melden.

Wenn man die Beschwerdezahlen von Youtube und Facebook miteinander vergleicht, dann verwundert es schon, dass die eingegangenen Beschwerden bei Facebook deutlich niedriger liegen. Das könnte an dem "komplizierten Beschwerdeweg" liegen, den Nutzer bei Facebook nehmen müssen. Gerd Billen, Staatssekretär im Bundesjustizministerium, ist der Meinung, dass das NetzDG schon erste Wirkungen zeige. "Dennoch, wir stehen erst am Anfang", fügte er dann aber noch hinzu.

Kritiker befürchten, dass die hohen Zahlen an eingegangenen Beschwerden auch damit zu begründen seien, dass nicht nur Hasskommentare bei Facebook und Youtube in den vergangenen Monaten gelöscht worden sind, sondern auch legale Inhalte.

Facebook löschte nackte Gemäldeschönheiten

Erst vor einigen Tagen hatte Facebook mehrere Posts von Museen gelöscht, weil auf ihnen nackte Gemäldeschönheiten zu sehen waren. Erst auf die Kritik der Museen hin stellte Facebook eine Überprüfung seiner Löschkriterien in Aussicht.

Wir klären in unserer kommenden Sendung am Montag, was sich aus den vorgelegten Zahlen herauslesen lässt. Zum Beispiel stellt sich die Frage, ob es wirklich ein "Overblocking" gibt. Außerdem beleuchten wir, wie es um eine mögliche unabhängige Prüfstelle steht. Diese ist dem Gesetz zufolge zwar möglich, ist aber bisher von den betroffenen Unternehmen nicht ins Leben gerufen worden.