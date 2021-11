Schon zum dritten Mal stehen die Wahlen in Bulgarien an (picture alliance / Zoonar / Butenkov Aleksey)

Die Reformbewegung war von den beiden früheren bulgarischen Ministern Petkow und Wassilew ins Leben gerufen worden. In ihrem Wahlkampf hatten sie die Bekämpfung von Korruption in dem EU-Land in den Mittelpunkt gestellt. Insgesamt werden voraussichtlich sechs Parteien in das neue bulgarische Parlament einziehen.

Der Erfolg der neuen "Anti-Korruptions-Partei" könnte neue Möglichkeiten für Koalitionen nach dieser bereits dritten Parlamentswahl in diesem Jahr eröffnen. Die vorherigen beiden Wahlen hatten keine regierungsfähigen Parteienbündnisse hervorgebracht.

Bulgarien hat parallel auch über die Präsidentschaft des Landes abgestimmt. Amtsinhaber Radew erreichte Prognosen zufolge 49 Prozent. Weil eine absolute Mehrheit erforderlich ist, dürfte es zu einer Stichwahl zwischen ihm und dem Zweitplatzierten kommen, dem Universitätsprofessor Gerdschikow.

