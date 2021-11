Schon zum dritten Mal stehen die Wahlen in Bulgarien an (picture alliance / Zoonar / Butenkov Aleksey)

Ersten Auszählungsergebnissen zufolge kommt die Partei auf etwa 26 Prozent der Stimmen. Zweitstärkste Kraft könnte die frühere Regierungspartei GERB mit gut 20 Prozent werden. Die Reformbewegung war von den beiden früheren bulgarischen Ministern Petkow und Wassilew ins Leben gerufen worden. In ihrem Wahlkampf hatten sie die Bekämpfung von Korruption in dem EU-Land in den Mittelpunkt gestellt und eine funktionierende Regierung versprochen. Der Erfolg der jungen Partei könnte neue Möglichkeiten für Koalitionen nach dieser bereits dritten Parlamentswahl innerhalb eines Jahres eröffnen.

Bulgarien hat parallel auch über die Präsidentschaft des Landes abgestimmt. Amtsinhaber Radew verpasste Prognosen zufolge knapp die absolute Mehrheit und müsste sich damit einer Stichwahl stellen.

