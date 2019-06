Tatsächlich ist der Neuanfang in Deutschland auch eher schwierig und noch nicht so selbstverständlich wie etwa in den USA. Dort hat das Phänomen längst einen eigenen Namen: "encore-Career", Zweitkarriere. Doch es tut sich auch hierzulande etwas: Deutsche Unternehmen akzeptieren vermehrt bunte und flexiblere Berufsbiografien. Lohnt es sich also, mitten im Leben über einen Berufswechsel nachzudenken?

Campus & Karriere fragt: Was bewegt Menschen, ihre Karriere an den Nagel zu hängen, ihren Status und das gesicherte Einkommen aufs Spiel zu setzen? Wie weiß man, dass hinter dem Wunsch nach Neubeginn nicht in Wirklichkeit eine Midflife-Crisis steckt? Wo bekommen Menschen ehrliches Feedback und Unterstützung? Gibt es einen "richtigen" Zeitpunkt für den Umstieg?

Gesprächsgäste:

Basti Draack , früher Banker, jetzt Koch,

, früher Banker, jetzt Koch, Uta Glaubitz , selbständige Berufsberaterin und Philosophin,

, selbständige Berufsberaterin und Philosophin, Kerstin Stromberg-Mallmann, früher Bundesbeamtin, jetzt geschäftsführende Gesellschafterin und Moderatorin, Talking Bridges GmbH (Köln)

Sie können sich beteiligen. Rufen Sie uns kostenfrei an unter: 00800 – 44 64 44 64 – oder senden Sie eine Mail an campus@deutschlandfunk.de.