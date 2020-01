In Südkorea ist erstmals ein Fall der neuartigen Lungenkrankheit aufgetreten.

Nach Angaben der Gesundheitsbehörden handelt es sich um eine 35-jährige Chinesin, die aus der Metropole Wuhan geflohen sei. Man habe die Frau direkt nach ihrer Einreise am Flughafen Incheon in der Nähe der Hauptstadt Seoul isoliert. Zuvor hatten die chinesischen Behörden zwei Fälle in der Hauptstadt Peking und eine weitere Erkrankung in Shenzhen im Süden des Landes bestätigt. Auch diese Patienten sollen vorher in Wuhan gewesen sein.



Nach Angaben der Behörden haben sich in der Volksrepublik rund 200 Menschen infiziert. Es wurden bislang drei Todesfälle registriert. Zurückgeführt werden die Erkrankungen auf ein neuartiges Corona-Virus.