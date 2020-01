Russland und China arbeiten laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters gemeinsam an einem Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus.

Das Erbgut des Virus sei an Russland übergeben worden, teilte demnach das russische Konsulat im chinesischen Guangzhou mit. Russische und chinesische Wissenschaftler hätten mit der Arbeit an einem Impfstoff begonnen. In Russland gibt es bislang noch keinen bestätigten Fall des neuartigen Coronavirus.



Wissenschaftler in Australien haben einem infizierten Patienten das Virus entnommen und es im Labor nachgezüchtet. Damit könnte ein Test entwickelt werden, mit dem die Krankheit erkannt werden kann, noch bevor die Symptome ausbrechen. Das nachgezüchtete Virus könnte auch dabei helfen, einen Impfstoff zu entwickeln.



Solch eine Entwicklung kann nach Einschätzung von Stephan Becker vom Institut für Virologie der Universität Marburg aber auch unter optimalen Bedingungen anderthalb bis zwei Jahre dauern. (Hören Sie hier einen Beitrag der Deutschlandfunk-Sendung "Forschung Aktuell zum Thema).