Die chinesische Regierung hat in einer Krisensitzung über die Ausbreitung des Coronavirus beraten. Nach Angaben des Staatsfernsehens wurde auf höchster Parteiebene eine Arbeitsgruppe zum weiteren Vorgehen eingesetzt. Staats- und Parteichef Xi sagte in Peking, man könne den Kampf gegen das Virus gewinnen.

Ab morgen soll nach Medienberichten der Busverkehr zwischen Peking und den Provinzen eingestellt werden. In 18 Städten sind die Reisemöglichkeiten weiter eingeschränkt. Zuvor war bereits angeordnet worden, landesweit an Flughäfen, Bahnhöfen und Busstationen Fiebermessgeräte zu installiern und die Hygiene in Transportmitteln zu verstärken.

Drei Krankheitsfälle in Frankreich

Inzwischen gibt es drei Krankheitsfälle in Frankreich; die ersten in Europa. Das Land kündigte nach den USA an, Staatsbürger aus der Stadt Wuhan auszufliegen. Dort war das Virus entdeckt worden.



In Deutschland forderten Gesundheitspolitiker von CDU und SPD die Behörden und Kliniken auf, sich auf die Ausbreitung des Coronavirus einzustellen. Wichtig sei es, sich bereits jetzt darauf vorzubereiten, Patienten behandeln zu können, sagte der Vorsitzende des Bundestags-Gesundheitsausschusses, Rüdel, von der CDU der "Rheinischen Post".



Der gesundheitspolitische Sprecher der SPD, Lauterbach, betonte, derzeit seien zwar Fiebermessungen bei China-Reisenden auf deutschen Flughäfen noch nicht sinnvoll. Grundsätzlich sollte dies aber in Betracht gezogen werden. Auch der Frankfurter Virologe Stürmer sprach sich im Deutschlandfunk für entsprechende Präventivmaßnahmen aus. Es müsse damit gerechnt werden, dass weitere Einzelfälle nach Europa getragen würden.