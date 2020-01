In China gehen die Behörden davon aus, dass die Zahl der Infektionen mit dem neuen Coronavirus weiter steigen wird.

Inzwischen sind 56 Menschen an der Lungenkrankheit gestorben. Mehr als 1.900 Menschen in China haben sich mit dem Virus 2019-nCoV angesteckt. Die Nationale Gesundheitskomission erklärte, man wisse immer noch zu wenig über den Ursprung des Virus. Es sei möglich, dass es sich zunächst über Wildtiere verbreitet habe. Als Vorsichtsmaßnahme werde deshalb ab sofort in ganz China der Handel mit Wildtieren untersagt. Das Verbot soll gelten, bis die Epidemie vorbei ist.

Wuhan abgeriegelt, Busverkehr eingestellt

Die chinesische Regierung beriet gestern auf einer Krisensitzung über das weitere Vorgehen. Staats- und Parteichef Xi sagte in Peking, man könne den Kampf gegen das Virus gewinnen. Ab heute soll der Busverkehr zwischen der Hauptstadt und den Provinzen eingestellt werden. Die Millionenstadt Wuhan wurde von den Behörden abgeriegelt. In Hongkong bleiben das Disneyland und andere Freizeiteinrichtungen aus Sicherheitsgründen geschlossen.

Erster Krankheitsfall im kanadischen Toronto

Inzwischen wurde auch in Kanada ein erster Krankheitsfall entdeckt. Die Gesundheitsbehörde von Toronto teilte mit, es handele sich um einen Mann, der kürzlich aus Wuhan zurückgekehrt sei. Die US-Regierung will ab Dienstag Botschaftsmitarbeiter und andere Bürger aus China ausfliegen. Mit drei bestätigten Erkrankungen in Frankreich hat der Krankheitserreger inzwischen auch Europa erreicht.