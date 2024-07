Tennis

Neuauflage des Männer-Vorjahresfinals in Wimbledon

Beim Tennis-Turnier in Wimbledon kommt es heute im Herren-Finale zu einer Neuauflage des Vorjahresfinals. Der spanische Titelverteidiger Carlos Alcaraz trifft auf den Serben Novak Djokovic. 2023 hatte sich Alcaraz im Endspiel in London in fünf Sätzen durchgesetzt.