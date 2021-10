Angesichts der Personaldebatte in der CDU hält der Landesvorsitzende der Partei in Hamburg, Ploß, eine Mitgliederbefragung für sinnvoll.

Zahlreiche Parteimitglieder hätten Entscheidungen des Bundesvorstands in der Vergangenheit nicht nachvollziehen können, sagte Ploß im Deutschlandfunk. Dies habe zu einer Entfremdung geführt. Für den Fall einer Kampfkandidatur um die Parteispitze müsse das Ergebnis einer Mitgliederbefragung verbindlich sein, und alle Interessenten sollten sich diesem Votum unterwerfen.



Ploß betonte, der noch amtierende Parteichef Laschet verdiene Respekt dafür, den Weg für einen Neuanfang in der CDU freigemacht zu haben. Es sei nun wichtig, dass die Neuaufstellung geregelt und zügig ablaufe. Er zeigte sich zuversichtlich, dass der Bundesvorstand am Montag einen konkreten Zeitplan erstellt. Die Besetzung der verschiedenen Ämter in der CDU sollte nach Ploß' Ansicht bis Anfang des Jahres abgeschlossen sein.

Diese Nachricht wurde am 09.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.