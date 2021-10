In der Debatte um die künftige Aufstellung der CDU spricht sich die stellvertretende Bundesvorsitzende Klöckner gegen eine Doppelspitze aus.

Eine klare Führung gehe am besten mit einer Person, sagte sie der Funke Mediengruppe. Hingegen halte sie es nicht für zwingend nötig, dass Parteivorsitz und Oppositionsführung im Bundestag in einer Hand seien, da es zwischen diesen Funktionen zunächst sehr unterschiedliche Schwerpunkte geben werde. So müsse die Union im Parlament erst in die Rolle einer starken Opposition finden, während die Bundespartei sich auf ihre Erneuerung konzentrieren werde. In dieser Situation müsse "es nicht unbedingt klug sein", beide Funktionen in eine Hand zu legen.



Die CDU will als Konsequenz aus dem Debakel bei der Bundestagswahl auf einem Sonderparteitag einen neuen Vorstand bestimmen lassen. Dabei könnte es auch um den Posten des derzeitigen Vorsitzenden Laschet gehen. Er hatte erkennen lassen, eigene Ambitionen gegebenenfalls zurückzustellen.

