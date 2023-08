Klima-Aktivismus

Politischer Wandel komme nicht kategorisch schneller, indem man zu radikaleren Maßnahmen greife, sagte die Vertreterin der Fridays-for-Future-Bewegung dem Online-Portal Watson . Vielmehr komme es darauf an, strategisch zu handeln. So könne es etwa beim Thema Tempolimit wirkungsvoller sein, wenn man "eine Runde FDP-Wähler" davon überzeuge, als "noch eine Straßenblockade" zu machen. Neubauer betonte, man müsse bedenken, dass gewisse Aktionen Menschen und politische Entscheidungsträger im schlimmsten Fall auch abschrecken könnten. So sei es eben nicht immer wirksamer, wenn man noch doller draufhaue.