Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer bei einer Kundgebung. (dpa / picture alliiance / Annette Riedl)

Die Aktivistin der Fridays-for-Future-Bewegung sagte der Nachrichtenagentur afp, nichts an Erdgas sei grün. Die drei Parteien der Ampel-Koalition müssten sich gegen ein solches Vorhaben stellen. Schließlich hätten sie sich dem 1,5-Grad-Ziel verpflichtet. Investitionen in Gas, aber auch in Atomkraft würden den Umbau hin zu erneuerbaren Energien blockieren.

Die EU-Kommission will den Mitgliedstaaten demnächst einen Vorschlag unterbreiten, welche Energieformen als "grün" eingestuft werden sollen. Diese sogenannte "Taxonomie" soll als Empfehlung an Finanzinvestoren dienen, in die aufgelisteten Energiebereiche zu investieren. Laut Medienberichten sollen auch Gas und die Kernkraft als "grün" eingestuft werden.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.