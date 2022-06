Die Grünen-Landesvorsitzende Mona Neubaur redet bei dem Landesparteitag in Bielefeld zu den Delegierten. (Fabian Strauch/dpa)

Sie sprach bei einer Landesdelegiertenkonferenz in Bielefeld von berechtigter Kritik am Zuschnitt der Ressorts. Die Grünen hätten Landwirtschaft und Verbraucherschutz nicht leichtfertig abgegeben. Dafür liege jetzt die Landesplanung und damit der Umgang mit dem Flächenverbrauch in der Zuständigkeit der Partei. Neubaur betonte, der Vertrag werde die Zukunft von Nordrhein-Westfalen verbessern. Die Delegierten sollen am Nachmittag darüber abstimmen.

Bereits am Mittag hatten die Christdemokraten auf einem Landesparteitag in Bonn mit einer großen Mehrheit für eine gemeinsame Regierung mit den Grünen votiert. Stimmen beide Parteien zu, soll der Koalitionsvertrag am Montag unterzeichnet werden. Tags drauf könnte Ministerpräsident Wüst von der CDU dann wiedergewählt werden.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.