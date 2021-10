Unter dem Hashtag #allesaufdentisch gehen Schauspieler erneut die deutsche Corona-Politik an. Kritik kommt vom Politikwissenschaftler Claus Leggewie und dem Deutschen Journalistenverband.

Bisher sorgt die neue Aktion vor allem im Netz für Aufsehen. In den 55 Videos interviewen die Kulturschaffenden von ihnen ausgewählte Fachleute zum Thema Corona. Es geht zum Beispiel um eine mögliche Impfpflicht, die Infektionszahlen und die Rolle der Medien.



Mit dabei sind etwa die Schauspieler Volker Bruch und Wotan Wilke Möhring. Bruch war bereits ein prominentes Gesicht der Aktion #allesdichtmachen im April und hat sein damaliges Video - anders als viele seiner Kolleginnen und Kollegen - nicht zurückgezogen. Er ist nun im Impressum der Internetseite zu #allesaufdentisch als Verantwortlicher aufgeführt. Teil der Aktion ist eine Petition, die einen dauerhaften Runden Tisch für das Corona-Krisenmanagement fordert.



Die Website von #allesaufdentisch ging nach einem Bericht von meedia.de schon kurz nach Veröffentlichung am Donnerstag-Vormittag offline. Vermutlich wegen einer Server-Überlastung. Mittlerweile ist sie wieder zugänglich.

Leggewie: Debatten-Ansatz wie in USA

Die Art und Weise der Präsentation der Initiative komme ihm bekannt vor, sagte der Politikwissenschaftler Claus Leggewie dem Deutschlandfunk: Vorbild der Initiative sei eine Entwicklung aus den USA: "Dort gilt ja – zum Beispiel zum Thema Klimawandel oder Kreationismus: Wenn es in einem Gremium nur zwei Minderheitenpositionen gibt, hat das Forschungsinstitut keine Position dazu außer: ‚Vermutlich ist es so, es könnte aber doch auch anders sein.‘" Wissenschaft sei eine pluralistische Veranstaltung ohne letzte Wahrheiten, so Leggewie. "Das heißt aber nicht, dass faktenbasierte Erkenntnisse gleichberechtigt neben bloßen Meinungen stehen – auch wenn sie von Wissenschaftler*innen kommen", betonte der Politikwissenschaftler.



Kritik an der Initiative kommt auch vom Deutschen Journalisten-Verband djv. In einem Kommentar heißt es: „Was da serviert wird, ist teilweise schwer verdaulich.“ Der Kommentar bezieht sich unter anderem auf den Beitrag von Bruch, der mit dem Kommunikationswissenschaftler Prof. Dr. Michael Meyen spricht. Das Video ist untertitelt mit Sätzen wie: „Faktenchecker sind Propagandamaschinen, die sich als Journalismus verkleiden. Das gilt auch für den Faktenfuchs des Bayerischen Rundfunks oder den Faktenfinder der Tagesschau, die es nur gibt, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht den Pluralismus liefert, für den wir ihn eigentlich bezahlen.“

Politologe: Aktion befeuert „schädliches Narrativ“

Nach Ansicht eines Experten für Verschwörungsideologien befeuert die Aktion ein „schädliches Narrativ“. Über die Schauspieler und Künstler verbreiteten sich wissenschaftliche Minderheitenmeinungen über die Pandemie-Leugner-Szene hinaus, diese würden als Mehrheitspositionen dargestellt, sagte der Politikwissenschaftler Josef Holnburger der dpa. „Durch einen wissenschaftlichen Anschein werden die Beiträge aufgewertet.“



In den Videos kommen einige Menschen zu Wort, die Experten auf ihrem Gebiet sind, darunter der Medizinstatistiker Gerd Antes oder der Virologe Klaus Stöhr. Ihre Stimmen wurden in der Pandemie regelmäßig in großen Medien gehört. Andere Gesprächspartner sind durch Äußerungen aufgefallen, die die Gefahr durch das Coronavirus verharmlosen.

