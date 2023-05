Nach abgesagtem Warnstreik

Trotz Streik-Absage fallen viele Züge Anfang der Woche aus. (dpa / picture alliance / Sebastian Gollnow)

Wie das Unternehmen mitteilte, finden im Fernverkehr rund 90 Prozent der Verbindungen statt. Zuvor war gemeldet worden, ein Drittel der Verbindungen falle aus. Regional kann es dagegen zu Einschränkungen kommen. So meldeten einige Konkurrenten, wie Abellio und die Odeg, dass etwa in Brandenburg, Thüringen oder Sachsen-Anhalt Ausfälle zu erwarten seien.

Die Bahn und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG hatten in ihrem Tarifstreit am Samstag einem Vergleich des Arbeitsgerichts in Frankfurt am Main zugestimmt. Daraufhin setzte die EVG den geplanten Streik aus.

