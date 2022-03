Ukrainische Soldaten in Mariupol verteilen Trinkwasser an die Bevölkerung. (dpa/Evgeniy Maloletka)

Der Bürgermeister der Stadt Sumy im Osten des Landes erklärte, Zivilisten in Privatautos hätten sich über einen Fluchtkorridor auf den Weg gemacht. Aus Sumy konnten bereits gestern mehrere tausend Menschen evakuiert werden. Die ukrainische Regierung erklärte, sie habe insgesamt sechs Korridoren aus belagerten Städten zugestimmt, darunter aus Enerhodar, Mariupol und Wolnowacha.

Die russische Regierung hatte Feuerpausen in bestimmten Regionen in Aussicht gestellt, um Evakuierungen zu ermöglichen. In der vergangenen Nacht wurde jedoch wieder der Beschuss mehrerer Städte mit Toten und Verletzten gemeldet.

Nach Schätzungen der Vereinten Nationen sind bislang mehr als zwei Millionen Menschen wegen des Kriegs in der Ukraine geflohen.

