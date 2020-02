Phänomene der gegenwärtigen Mediengesellschaft aufzugreifen und zu verarbeiten, liegt für zeitgenössische Komponist*innen nahe. Vor allem in der jüngeren Generation, die in ihrem Alltag kaum mehr anderes kennt. Remix, Copy & Paste, Recycling und Sampling sind heute gängige Verfahren und unterstreichen den hohen Reiz, schon vorhandenes Material einzubeziehen und zu verwandeln.

Forschen und Experimentieren

So sehr die neuen Medien in künstlerisches Produzieren heute eingreifen - noch immer ist aber die individuelle Handschrift des Urhebers bzw. der Urheberin das letztlich Entscheidende. Die neuen Stücke von Brigitta Muntendorf, Ole Hübner, Stefan Prins, Matthias Kranebitter und Leopold Hurt, die das Decoder Ensemble in 2018 im Deutschlandfunk Kammermusiksaal aufnahm, verkörpern das eindrucksvoll. Sie sind inzwischen auf CD beim Label Wergo erschienen.

