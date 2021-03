Mehrere europäische Länder haben die Verabreichung des AstraZeneca-Vakzins gestoppt - als Vorsichtsmaßnahme, nachdem geimpfte Personen gestorben waren. Der Hersteller sieht keine Gefahr, die Europäische Arzneimittelbehörde kein erhöhtes Risiko. Doch das Image des AstraZeneca-Impfstoffs leidet weiter.

Zunächst hatte Dänemark für zunächst 14 Tage den Gebrauch des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca ausgesetzt, es folgte Norwegen. Die nationale Gesundheitsbehörde in Oslo begründete den Schritt mit möglichen gefährlichen Nebenwirkungen und verwies auf Dänemark. Dort waren bei geimpften Personen schwere Blutgerinnungsstörungen aufgetreten, zwei Menschen starben. Eine reine Vorsichtsmaßnahme, hieß es. Island schloss sich an.



Zuvor hatten Österreich und später Italien bereits eine bestimmte Charge des AstraZeneca-Stoffs aus dem Verkehr gezogen. In Estland, Litauen, Luxemburg und Lettland sind die Impfungen mit der Charge ebenfalls eingestellt worden. In Österreich hatte eine geimpfte Krankenschwester eine Thrombose bekommen und war zehn Tage nach der Impfung gestorben. Bis vorgestern bekamen zwei weitere Geimpfte ebenfalls eine Thrombose. Eine Person erlitt zudem eine Lungenembolie. Alle hatten Impfstoff aus derselben Charge von AstraZeneca erhalten. In Dänemark starb eine 60-jährige Frau an einem Blutgerinnsel. Auch ihre Impfung stammte von derselben Charge, berichtet die dänische Zeitung B.T.

Europäische Gesundheitsbehörde meldet 22 Fälle

Die Europäische Gesundheitsbehörde EMA spricht von insgesamt 22 Fällen von Thromboembolie, bei denen ein Blutgerinnsel ein Gefäß ganz oder teils verstopft habe. Diese Zahl müsse jedoch in Relation gesehen werden. Bislang seien rund drei Millionen Menschen in der Europäischen Union mit dem AstraZeneca-Mittel geimpft worden. Nach den bisherigen Informationen sei die Zahl der Fälle von Patienten mit Blutgerinnseln nicht höher als allgemein in der Bevölkerung, sagte eine EMA-Sprecherin in Amsterdam. Die Experten würden aber weiterhin Berichte prüfen.



Die Charge ABV5300 war laut EMA unter anderem nach Dänemark, Frankreich, die Niederlande, Polen, Spanien und Schweden geliefert worden - allerdings nicht nach Deutschland.

Bundesgesundheitsministerium: Keine Hinweise auf Verbindung zu Todesfällen

In Deutschland halten die Behörden weiter am Impfstoff des britisch-schwedischen Pharmakonzerns AstraZeneca fest. Ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums betonte, nach jetzigem Stand gebe es keinerlei Hinweise darauf, dass der Todesfall in Dänemark mit einer Corona-Impfung ursächlich in Verbindung stehe.



Der Hersteller AstraZeneca betonte, die Sicherheit des Impfstoffs sei in klinischen Phase-III-Studien ausführlich untersucht worden und die von Experten begutachteten Daten bestätigten, dass der Impfstoff generell gut verträglich sei. Zu den Fällen von Blutgerinnungsstörungen betonte ein Konzernsprecher lediglich, man habe die Entscheidungen mehrerer Länder, den Einsatz des Impfstoffs vorerst auszusetzen, zur Kenntnis genommen.

Lauterbach (SPD): Impfstoppp schädigt das Vertrauen der Bürger

Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach erklärte auf Twitter, Thrombosen beziehungsweise Blutgerinnsel seien eine häufige Folge von Covid-19. Davor schütze der Astrazeneca-Impfstoff und löse diese nicht aus. Die Impfungen hätten seiner Ansicht nach auf Grundlage von Einzelfällen nicht gestoppt werden dürfen. Die Schädigung des Vertrauens in der Bevölkerung sei immens.



Dabei hatte der Impfstoff von AstraZeneca schon zuvor mit Akzeptanzproblemen zu kämpfen. Geimpfte hatten von teils deutlichen Impfreaktionen wie Fieber berichtet. In einigen Regionen in Schweden waren Impfungen mit dem Wirkstoff deshalb schon vor einigen Wochen gestoppt worden. Zum Teil hatte jeder vierte Geimpfte Probleme gemeldet. Zudem hatten die Impfkommissionen in mehreren Ländern - auch in Deutschland - zunächst von der Impfung älterer Menschen mit dem Impfstoff abgeraten, weil es zu wenig Datenmaterial gab.

"Zusammenhang zwischen Impfungen und Todesfällen unwahrscheinlich"

Der Infektiologe Salzberger vom Universitätsklinikum Regensburg hält einen Zusammenhang zwischen der Impfung und den gemeldeten Todesfällen dennoch für unwahrscheinlich. Gefäßverschlüsse seien weder in den Zulassungsstudien aufgetaucht noch bei den Impfungen in England. Die Fälle könnten nur ein Zufall sein, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Diese Nachricht wurde am 11.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.