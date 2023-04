Die Vergiftungsfälle werden vor allem an Mädchenschulen im Iran gemeldet (Archivbild aus dem Jahr 2019) (picture alliance / dpa / Farshid Motahari)

Demnach litten am Wochenende hunderte Mädchen in mehreren Provinzen an Vergiftungssymptomen. Mindestens zwei Dutzend Schülerinnen seien in kritischem Zustand. Offizielle Informationen gab es zunächst nicht. Eltern der Betroffenen beklagten fehlende Aufklärung und warfen den Behörden Versagen vor. Mehrere Angehörige seien zudem bei Protesten festgenommen worden.

Wie die Zeitung "Etemad" berichtet, haben iranische Sicherheitsbehörden keine Erklärung für die erneuten Vergiftungsfälle. Seit Ende November werden im Iran immer wieder Vergiftungen an Mädchenschulen gemeldet. Die vom Regime eingesetzte Untersuchungskommission hat die Veröffentlichung eines Abschlussberichts in zwei Wochen angekündigt. Kritiker sehen in den Vergiftungen einen Racheakt wegen der Proteste nach dem Tod der iranischen Kurdin Mahsa Amini im vergangenen Herbst.

