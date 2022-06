Auto-Vorfall in Berlin

Auto fährt in Berlin in Menschenmenge (Fabian Sommer/dpa)

Psychische Beeinträchtigungen des 29 Jahre alten Fahrers seien zwar nicht auszuschließen, aber alle anderen Hintergründe ebenso wenig, sagte Slowik im Sender RBB. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden bei der Tat neben der getöteten Lehrerin 14 Menschen verletzt. Bei ihnen handele es sich ausschließlich um Menschen aus der Schülergruppe, mit der die Lehrerin aus Hessen unterwegs gewesen sei, hieß es. Mehrere von ihnen hätten lebensbedrohliche Verletzungen erlitten. In einem Gottesdienst in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche wurde am Abend der Opfer des Vorfalls gedacht. Auf dem Kurfürstendamm hatte der Mann sein Fahrzeug in die Gruppe gesteuert. Die Berliner Innensenatorin Spranger sprach von einer Amoktat.

