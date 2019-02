Bundeskanzlerin Merkel hat die Arbeit des deutschen Auslandsnachrichtendienstes gewürdigt.

Angesichts der Krisen in der Welt sei sie überzeugt, dass Deutschland einen starken und leistungsfähigen Bundesnachrichtendient dringender denn je brauche, sagte Merkel bei der Eröffnung der neuen BND-Zentrale in Berlin. Als besondere Herausforderungen nannte sie die Erkennung von Falschnachrichten und die Bedrohung durch Cyberattacken.



Der Bau der Zentrale dauerte knapp elf Jahre. Die Kosten lagen bei etwa 1,1 Milliarden Euro, ursprünglich geplant waren 720 Millionen. Rund 4.000 der 6.500 Geheimdienstler arbeiten nun in der Hauptstadt.