Neue Waldbrandfront in Zentralgriechenland. (AFP / SAKIS MITROLIDIS)

In der Region Thessalien im Zentrum des Landes entstand nach Angaben der Behörden eine neue Flammenfront. Laut der griechischen Feuerwehr gab es in den vergangenen 24 Stunden 61 neue Waldbrände. Griechische Medien berichteten über weitere Todesopfer: In den letzten zwei Tagen seien fünf Menschen durch die Brände ums Leben gekommen.

Entwarnung gab es auf der griechischen Mittelmeerinsel Rhodos, wo mehr als 20.000 Touristen und Einheimische am Wochenende Hotels und Häuser verlassen mussten. Dort sind die meisten Brände weitgehend erloschen. Die griechische Tourismusministerin Kefalogianni sagte, man wolle versuchen, die Touristen mit Urlaubsgutscheinen auf die Insel zurückzuholen.

Aus Italien, Kroatien, der Türkei, Algerien und anderen Ländern im Mittelmeerraum werden ebenfalls andauernde Brände gemeldet. Bisher kamen insgesamt rund 40 Menschen ums Leben - die meisten davon in Algerien.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.