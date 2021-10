Die Grünen wollen am Nachmittag auf einem kleinen Parteitag über die Aufnahme von formellen Koalitionsverhandlungen mit SPD und FDP entscheiden.

Der Länderrat kommt dazu um 13 Uhr in einem Kongressgebäude in Berlin zusammen. Stimmberechtigt sind 99 Delegierte. Am Freitag hatten die drei Parteien die Ergebnisse ihrer Sondierungsgespräche über die Bildung einer gemeinsamen Bundesregierung vorgestellt. Unter anderem bekannten sie sich zum 1,5-Grad-Ziel in der Klimapolitik sowie dazu, den Kohleausstieg im Idealfall auf 2030 vorzuziehen.



Der SPD-Vorstand hat bereits einstimmig für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen votiert. Am Montag will die FDP-Führung entscheiden.

